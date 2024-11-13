Лавров: после прихода Трампа к власти США продолжат контролировать Украину
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение Вашингтона к украинскому кризису, потому что американцы захотят оставить все под своим контролем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Марине Ким.
«Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве. Да и Евросоюз – это уже теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане», – пояснил Лавров (цитата по ТАСС).
При этом на Украине опасаются, что Трамп выдвинет предложение о переговорах с Россией, близкое к идеям своего будущего вице-президента Джеймса Вэнса. Это исключит членство Украины в НАТО и оставит за Россией новые территории.
В сентябре Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.