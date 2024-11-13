Лавров: после прихода Трампа к власти США продолжат контролировать Украину

«Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве. Да и Евросоюз – это уже теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане», – пояснил Лавров (цитата по ТАСС).