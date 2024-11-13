The Economist: Трамп может предложить переговоры по Украине по формуле Вэнса

В сентябре Вэнс предположил, что противостояние между Россией и Украиной закончится на нынешней линии разграничения между странами. «Думаю, что это выглядит так: Трамп садится за стол и говорит русским, украинцам, европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, это будет что-то вроде нынешней линии разграничения между Россией и Украиной. Она становится похожей на демилитаризованную зону», – заявил тогда Вэнс, добавив, что Украина при этом сохраняет свой суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета: та не вступает в НАТО.