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The Economist: Трамп может предложить переговоры по Украине по формуле Вэнса

Ведомости

На Украине опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинет предложение о переговорах по Украине, близкое к идеям своего будущего вице-президента Джеймса Вэнса. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

Это, по сути, исключит членство Украины в НАТО и оставит за Россией новые территории.

The Economist уточняет, что изначально украинских чиновников немного успокоила новость о том, что Трамп назначит двух «ястребов» на важные внешнеполитические посты – Марко Рубио на пост госсекретаря и Майка Уолтца на пост советника по национальной безопасности. Однако они были обеспокоены, когда он объявил, что бывший госсекретарь Майк Помпео, которого считали более сговорчивым, не получит эту должность.

«Очень негативное развитие событий», – говорит один высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

В сентябре Вэнс предположил, что противостояние между Россией и Украиной закончится на нынешней линии разграничения между странами. «Думаю, что это выглядит так: Трамп садится за стол и говорит русским, украинцам, европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, это будет что-то вроде нынешней линии разграничения между Россией и Украиной. Она становится похожей на демилитаризованную зону», – заявил тогда Вэнс, добавив, что Украина при этом сохраняет свой суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета: та не вступает в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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