The Economist: Трамп может предложить переговоры по Украине по формуле Вэнса
На Украине опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинет предложение о переговорах по Украине, близкое к идеям своего будущего вице-президента Джеймса Вэнса. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников.
Это, по сути, исключит членство Украины в НАТО и оставит за Россией новые территории.
The Economist уточняет, что изначально украинских чиновников немного успокоила новость о том, что Трамп назначит двух «ястребов» на важные внешнеполитические посты – Марко Рубио на пост госсекретаря и Майка Уолтца на пост советника по национальной безопасности. Однако они были обеспокоены, когда он объявил, что бывший госсекретарь Майк Помпео, которого считали более сговорчивым, не получит эту должность.
«Очень негативное развитие событий», – говорит один высокопоставленный сотрудник службы безопасности.
В сентябре Вэнс предположил, что противостояние между Россией и Украиной закончится на нынешней линии разграничения между странами. «Думаю, что это выглядит так: Трамп садится за стол и говорит русским, украинцам, европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, это будет что-то вроде нынешней линии разграничения между Россией и Украиной. Она становится похожей на демилитаризованную зону», – заявил тогда Вэнс, добавив, что Украина при этом сохраняет свой суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета: та не вступает в НАТО.