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Джей Ди Вэнс изложил возможный план Трампа по Украине

Ведомости

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предположил, что противостояние между Россией и Украиной закончится на нынешней линии разграничения между странами. Об этом он заявил в эфире подкаста Shawn Ryan Show.

«Думаю, что это выглядит так: Трамп садится за стол и говорит русским, украинцам, европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, это будет что-то вроде нынешней линии разграничения между Россией и Украиной. Она становится похожей на демилитаризованную зону», – заявил Вэнс.

По его словам эта зона будет «сильно укреплена», чтобы гарантировать безопасность стран.

«Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета. Она не вступает в НАТО. Она не вступает в некоторые из этих союзнических институтов. И я думаю, что в конечном итоге именно так все и выглядит», – добавил Вэнс.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 11 сентября, они продлились около 1 часа 45 минут. Трансляция шла на телеканале ABC News. Во время дебатов Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать конфликт на Украине еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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