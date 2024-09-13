Джей Ди Вэнс изложил возможный план Трампа по Украине
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предположил, что противостояние между Россией и Украиной закончится на нынешней линии разграничения между странами. Об этом он заявил в эфире подкаста Shawn Ryan Show.
«Думаю, что это выглядит так: Трамп садится за стол и говорит русским, украинцам, европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, это будет что-то вроде нынешней линии разграничения между Россией и Украиной. Она становится похожей на демилитаризованную зону», – заявил Вэнс.
По его словам эта зона будет «сильно укреплена», чтобы гарантировать безопасность стран.
«Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета. Она не вступает в НАТО. Она не вступает в некоторые из этих союзнических институтов. И я думаю, что в конечном итоге именно так все и выглядит», – добавил Вэнс.
Дебаты Трампа и Харрис состоялись 11 сентября, они продлились около 1 часа 45 минут. Трансляция шла на телеканале ABC News. Во время дебатов Трамп в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать конфликт на Украине еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить. Харрис выразила мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».