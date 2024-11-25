В Вашингтоне прошла акция Коалиции христианской защиты против поставок ракет ВСУ

21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей. Российский лидер подтвердил, что в результате удара по складу в Брянской области произошел пожар, но без жертв и разрушений. А в результате удара по командному пункту российской группы войск «Север», ведущей бои с прорвавшимися в августе на территорию Курской области подразделениями ВСУ, есть «погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала».