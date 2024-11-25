В Вашингтоне прошла акция Коалиции христианской защиты против поставок ракет ВСУ
Коалиция христианской защиты (Christian Defense Coalition) провела акцию протеста возле Капитолия в Вашингтоне против разрешения администрации Джо Байдена применять дальнобойные ракеты для ударов по территории России, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места событий.
На ступеньках здания палаты представителей участники акции растянули баннер с надписью: «Конгресс: никаких ракет для Украины!».
Исполнительный директор организации Патрик Махони произнес молитвы, призывающие конгресс прекратить многомиллиардные поставки оружия Украине и приложить усилия для того, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров.
Акция прошла мирно, но привлекла внимание туристов и прохожих, которые подходили, чтобы сфотографировать участников.
17 ноября СМИ сообщали, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей. Российский лидер подтвердил, что в результате удара по складу в Брянской области произошел пожар, но без жертв и разрушений. А в результате удара по командному пункту российской группы войск «Север», ведущей бои с прорвавшимися в августе на территорию Курской области подразделениями ВСУ, есть «погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала».
20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Это решение вызвало критику со стороны организаций по контролю над вооружениями. Использование новых мин планировалось ограничить территорией Украины, при этом основное внимание будет уделяться восточному направлению. Россия и США не являются подписантами Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин, однако одним из ее подписантов является Украина.