Консульство РФ в польской Познани завершит работу 28 ноября
Работа генконсульства России в Познани (Польша) будет остановлена 28 ноября. Об этом посол Сергей Андреев сообщил «РИА Новости», агентство опубликовало информацию в своем Telegram-канале.
28 октября Андреев сообщил, что генконсульство получило ноту МИД Польши о том, что дипломатическое представительство должно закрыться до полуночи 30 ноября. По словам посла, Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну. 21 ноября в генконсульстве был прекращен прием новых заявлений о выполнении всех консульских действий. На сайте генконсульства РФ в Гданьске сообщалось, что консульское обслуживание продолжается в полном объеме отделом посольства РФ в Варшаве и генконсульствами в Гданьске и Кракове.
22 октября о закрытии генконсульства России сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Решение было обосновано тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. 24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: троих дипломатов, пятерых административно-технических сотрудников и двоих человек, которых должны были аккредитовать в Польше.
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва болезненно ответит на шаги Варшавы, и призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России.