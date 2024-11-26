Консульство РФ в польской Познани завершит работу 28 ноября

28 октября Андреев сообщил, что генконсульство получило ноту МИД Польши о том, что дипломатическое представительство должно закрыться до полуночи 30 ноября. По словам посла, Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну. 21 ноября в генконсульстве был прекращен прием новых заявлений о выполнении всех консульских действий. На сайте генконсульства РФ в Гданьске сообщалось, что консульское обслуживание продолжается в полном объеме отделом посольства РФ в Варшаве и генконсульствами в Гданьске и Кракове.