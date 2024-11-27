Госдума ограничила доступ к данным о работе органов власти при военном положении

Также может быть ограничен доступ к информации о деятельности судов, прокуратуры и следственных органов. Порядок такого ограничения установят Верховный суд РФ, Генпрокуратура и Следственный комитет соответственно. При этом судебные, органы прокуратуры и следственные органы обязаны будут публиковать информацию о своем местоположении, времени работы и о мероприятиях, которые ими проводятся.