Госдума ограничила доступ к данным о работе органов власти при военном положении
Госдума во втором и третьем чтениях одобрила проект федерального конституционного закона о возможности ограничения информации о деятельности органов власти на территориях, где введено военное положение. Об этом сообщает ТАСС
Также может быть ограничен доступ к информации о деятельности судов, прокуратуры и следственных органов. Порядок такого ограничения установят Верховный суд РФ, Генпрокуратура и Следственный комитет соответственно. При этом судебные, органы прокуратуры и следственные органы обязаны будут публиковать информацию о своем местоположении, времени работы и о мероприятиях, которые ими проводятся.
Авторы инициативы отмечали, что такое решение принято из-за дестабилизации обстановки на территориях с военным положением со стороны противника.
Новая мера дополняет закон «О военном положении».