Российские силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
Самое большое число дронов – 29 – было уничтожено над Ростовской областью, еще восемь – над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, один – в Крыму.
Исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной воздушной атаки на хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля нежилого частного дома. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Никто не пострадал. Позже Слюсарь добавил, что в Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Задействовано 109 человек, 38 единиц техники.