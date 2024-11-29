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Российские силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

Самое большое число дронов – 29 – было уничтожено над Ростовской областью, еще восемь – над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, один – в Крыму.

Исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной воздушной атаки на хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля нежилого частного дома. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Никто не пострадал. Позже Слюсарь добавил, что в Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Задействовано 109 человек, 38 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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