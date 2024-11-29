Российские силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников

Исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной воздушной атаки на хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля нежилого частного дома. В слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Никто не пострадал. Позже Слюсарь добавил, что в Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Задействовано 109 человек, 38 единиц техники.