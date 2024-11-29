Правительство расширило перечень стран под продовольственным эмбарго
Правительство России продлило до конца 2026 г. продовольственное эмбарго для стран, которые ввели санкции против РФ. Также список был расширен, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабинета министров.
Теперь помимо США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна в него добавлена Новая Зеландия.
Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран Путин подписал 6 августа 2014 г. Под его действие попали западные государства, которые ввели секторальные экономические санкции против Москвы после присоединения Крыма к России. Под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.
Изначально ограничения действовали в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Позже список пополнили Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. 18 сентября действие указа продлил президент России Владимир Путин. В последний раз эмбарго продлевалось 18 сентября 2023 г. – до 1 января 2025 г.