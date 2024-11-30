Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

В ночь на 29 ноября российские силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников. Самое большое число дронов – 29 – было уничтожено над Ростовской областью, еще восемь – над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, один – в Крыму.