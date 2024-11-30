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Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожено восемь БПЛА, три – над акваторией Черного моря. Главы регионов пока не прокомментировали возможные последствия атак.

В ночь на 29 ноября российские силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников. Самое большое число дронов – 29 – было уничтожено над Ростовской областью, еще восемь – над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, один – в Крыму.

28 ноября два района Краснодарского края подверглись атаке 14 беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дом, пострадала женщина. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками повредило дом. Всего повреждения получили 28 домов, сообщили власти «Интерфаксу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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