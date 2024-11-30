Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Над Белгородской областью уничтожено восемь БПЛА, три – над акваторией Черного моря. Главы регионов пока не прокомментировали возможные последствия атак.
В ночь на 29 ноября российские силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников. Самое большое число дронов – 29 – было уничтожено над Ростовской областью, еще восемь – над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, один – в Крыму.
28 ноября два района Краснодарского края подверглись атаке 14 беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дом, пострадала женщина. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками повредило дом. Всего повреждения получили 28 домов, сообщили власти «Интерфаксу».