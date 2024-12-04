НАТО хочет создать флот беспилотных катеров в Балтийском и Средиземном морях
НАТО планирует создание собственного флота беспилотных судов, которые помогут защищать критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях. Об этом пишет американское издание Defense News.
В прошлом году в европейских водах участились случаи повреждения подводных кабелей, а самые последние сбои произошли всего несколько недель назад. В связи с этим высокопоставленные чиновники НАТО начали разрабатывать систему, которая позволила бы альянсу постоянно следить за ситуацией над и под водой.
В интервью Defense News адмирал Пьер Вандье, командующий концепциями и преобразованиями альянса в Норфолке, сравнил эту идею с камерами видеонаблюдения, установленными на уличных фонарях в неблагополучных районах для фиксации доказательств преступлений. Вандье сказал, что его команда находится на ранней стадии разработки флота беспилотных судов, чтобы «НАТО могло ежедневно наблюдать и контролировать окружающую среду».
Новый проект уже получил «большую поддержку» от центрального командования всех военно-морских сил НАТО и оперативного штаба альянса, добавил Вандье. Хотя многие детали еще предстоит проработать, официальные лица считают, что они могут оснастить группировку морских дронов боевыми платформами.