НАТО хочет создать флот беспилотных катеров в Балтийском и Средиземном морях

В прошлом году в европейских водах участились случаи повреждения подводных кабелей, а самые последние сбои произошли всего несколько недель назад. В связи с этим высокопоставленные чиновники НАТО начали разрабатывать систему, которая позволила бы альянсу постоянно следить за ситуацией над и под водой.