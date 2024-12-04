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НАТО хочет создать флот беспилотных катеров в Балтийском и Средиземном морях

Ведомости

НАТО планирует создание собственного флота беспилотных судов, которые помогут защищать критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях. Об этом пишет американское издание Defense News.

В прошлом году в европейских водах участились случаи повреждения подводных кабелей, а самые последние сбои произошли всего несколько недель назад. В связи с этим высокопоставленные чиновники НАТО начали разрабатывать систему, которая позволила бы альянсу постоянно следить за ситуацией над и под водой.

В интервью Defense News адмирал Пьер Вандье, командующий концепциями и преобразованиями альянса в Норфолке, сравнил эту идею с камерами видеонаблюдения, установленными на уличных фонарях в неблагополучных районах для фиксации доказательств преступлений. Вандье сказал, что его команда находится на ранней стадии разработки флота беспилотных судов, чтобы «НАТО могло ежедневно наблюдать и контролировать окружающую среду».

Новый проект уже получил «большую поддержку» от центрального командования всех военно-морских сил НАТО и оперативного штаба альянса, добавил Вандье. Хотя многие детали еще предстоит проработать, официальные лица считают, что они могут оснастить группировку морских дронов боевыми платформами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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