Reuters: курдские войска захватили Дейр-эз-Зор в Сирии
Курдские «силы демократической Сирии» при поддержке США захватили Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, передает Reuters со ссылкой на источники.
Накануне командующий курдскими войсками Мазлюм Абди заявил, что боевики «Исламского государства» (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация) пытаются войти в этот город.
Дейр-эз-Зор – шестая по численности населения провинция Сирии (здесь проживает 250 000 человек). После окончания боев в 2017 г. контролировалась одновременно и курдами, и правительством.
6 декабря минобороны Сирии опровергло информацию об отступлении правительственных войск из Хомса, являющегося последним крупным населенным пунктом на пути к Дамаску.