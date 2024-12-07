В Сеуле проходит митинг за отставку президента Южной Кореи
Массовый митинг начался в Сеуле на фоне голосования по импичменту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает Donga.
7 декабря Национальная ассамблея страны должна проголосовать по предложению об импичменте Юну, который ранее в телеобращении к общественности извинился за введение военного положения и пообещал больше не предпринимать подобных попыток.
Собравшиеся на митинге выкрикивают лозунги перед зданием Национальной ассамблеи, призывая принять законопроект об импичменте, пишет Donga. По данным издания, на фоне протестов поезда метро проходят через станцию Национального собрания без остановок.
Yonhap со ссылкой на полицию также писало, что часть района, где был запланирован митинг, оцепили. На акцию приехали граждане из разных частей страны, в том числе из Кванджу, Тэджона и Пусана, отмечает агентство.
4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту, который вечером 3 декабря объявил военное положение. Утверждается, что решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики. После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента Южной Кореи.