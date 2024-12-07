В Сеуле проходит митинг за отставку президента Южной Кореи

4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту, который вечером 3 декабря объявил военное положение. Утверждается, что решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики. После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента Южной Кореи.