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Президент Южной Кореи извинился за попытку ввести военное положение

Ведомости

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выразил «искренние извинения» за введение военного положения в стране и пообещал больше не предпринимать подобных попыток. Об этом он заявил в телеобращении к общественности, сообщает «Ренхап». 

«Я искренне сожалею и приношу извинения людям, которые, должно быть, были очень удивлены», – сказал Юн. Телеобращение вышло за несколько часов до парламентского голосования по предложению об импичменте против него.

Юн объяснил, что ввел военное положение в стране из-за «отчаяния» на посту президента, но признал, что внезапное решение вызвало «озабоченность и неудобства» у людей.

«Я не буду избегать юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения», – заявил он, пообещав оставить все решения, включая вопрос о своем сроке полномочий, своей Партии власти народа для стабилизации обстановки в стране. 

Национальная ассамблея должна проголосовать по предложению об импичменте Юну 7 декабря в 17:00 (11:00 мск). Он был избран президентом Южной Кореи в мае 2022 г. на один пятилетний срок.

Вечером 3 декабря Юн объявил военное положение. Утверждается, что решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента Южной Кореи. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.

4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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