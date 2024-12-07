Президент Южной Кореи извинился за попытку ввести военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выразил «искренние извинения» за введение военного положения в стране и пообещал больше не предпринимать подобных попыток. Об этом он заявил в телеобращении к общественности, сообщает «Ренхап».
«Я искренне сожалею и приношу извинения людям, которые, должно быть, были очень удивлены», – сказал Юн. Телеобращение вышло за несколько часов до парламентского голосования по предложению об импичменте против него.
Юн объяснил, что ввел военное положение в стране из-за «отчаяния» на посту президента, но признал, что внезапное решение вызвало «озабоченность и неудобства» у людей.
«Я не буду избегать юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения», – заявил он, пообещав оставить все решения, включая вопрос о своем сроке полномочий, своей Партии власти народа для стабилизации обстановки в стране.
Национальная ассамблея должна проголосовать по предложению об импичменте Юну 7 декабря в 17:00 (11:00 мск). Он был избран президентом Южной Кореи в мае 2022 г. на один пятилетний срок.
Вечером 3 декабря Юн объявил военное положение. Утверждается, что решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента Южной Кореи. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.
4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту.