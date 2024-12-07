Лавров: России все равно на попытки оправдать махинации на выборах в Румынии
России все равно, чем пытаются оправдать махинации после первого тура выборов президента в Румынии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе.
«Нам глубоко все равно, чем они там занимаются, пытаясь оправдать свои махинации», – подчеркнул Лавров.
Первый тур выборов в Румынии прошел 24 ноября, независимый правопопулист Келин Джорджеску лидировал с 22,95% голосов. Его оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получила 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.
2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, а 6 декабря отменил их. Согласно решению суда, избирательный процесс начнется заново, а правительству необходимо назначить новую дату президентских выборов.
Джорджеску назвал это решение Конституционного суда госпереворотом. По его мнению, «коррумпированная система Румынии показала свое истинное лицо, то есть заключила договор с дьяволом».