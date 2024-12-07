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Лавров: России все равно на попытки оправдать махинации на выборах в Румынии

Ведомости

России все равно, чем пытаются оправдать махинации после первого тура выборов президента в Румынии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе.

«Нам глубоко все равно, чем они там занимаются, пытаясь оправдать свои махинации», – подчеркнул Лавров.

Первый тур выборов в Румынии прошел 24 ноября, независимый правопопулист Келин Джорджеску лидировал с 22,95% голосов. Его оппонент – председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони – получила 19,17% голосов, а действующий премьер-министр страны от Социал-демократической партии Ион-Марчел Чолаку – 19,15%.

2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, а 6 декабря отменил их. Согласно решению суда, избирательный процесс начнется заново, а правительству необходимо назначить новую дату президентских выборов.

Джорджеску назвал это решение Конституционного суда госпереворотом. По его мнению, «коррумпированная система Румынии показала свое истинное лицо, то есть заключила договор с дьяволом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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