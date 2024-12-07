Оппозиция Южной Кореи намерена добиваться импичмента президента «каждую неделю»

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны. После объявления военного положения депутаты смогли провести заседание и отменить решение Юна. Глава Южной Кореи и правительство поддержали результаты голосования. 5 декабря южнокорейская полиция начала расследование в отношении президента страны по подозрению в мятеже.