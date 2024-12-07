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Оппозиция Южной Кореи намерена добиваться импичмента президента «каждую неделю»

Ведомости

Главная в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия заявила, что продолжит настаивать на импичменте президента Юн Сок Ёля каждую неделю, пишет Yonhap. 7 декабря в Национальной ассамблее прошло голосование по ходатайству об импичменте главы государства, но голосов для положительного решения не хватило.

«Мы решили разбить специальные сессии на еженедельной основе и продолжить (повторное внесение ходатайства) на пленарных заседаниях», – сообщил журналистам представитель партии Юн Чон-кун.

Таким образом оппозиция пытается обойти правило, запрещающее повторное внесение того же законопроекта в течение той же сессии, указывает Yonhap. По данным агентства, вопрос об импичменте президента должен быть снова поднят 11 декабря, когда начнется внеочередная парламентская сессия.

Для утверждения импичмента необходимы голоса 200 из 300 депутатов. За отрешение Юна от должности проголосовало только 195 парламентариев, писал Yonhap.

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны. После объявления военного положения депутаты смогли провести заседание и отменить решение Юна. Глава Южной Кореи и правительство поддержали результаты голосования. 5 декабря южнокорейская полиция начала расследование в отношении президента страны по подозрению в мятеже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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