Оппозиция Южной Кореи намерена добиваться импичмента президента «каждую неделю»
Главная в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия заявила, что продолжит настаивать на импичменте президента Юн Сок Ёля каждую неделю, пишет Yonhap. 7 декабря в Национальной ассамблее прошло голосование по ходатайству об импичменте главы государства, но голосов для положительного решения не хватило.
«Мы решили разбить специальные сессии на еженедельной основе и продолжить (повторное внесение ходатайства) на пленарных заседаниях», – сообщил журналистам представитель партии Юн Чон-кун.
Таким образом оппозиция пытается обойти правило, запрещающее повторное внесение того же законопроекта в течение той же сессии, указывает Yonhap. По данным агентства, вопрос об импичменте президента должен быть снова поднят 11 декабря, когда начнется внеочередная парламентская сессия.
Для утверждения импичмента необходимы голоса 200 из 300 депутатов. За отрешение Юна от должности проголосовало только 195 парламентариев, писал Yonhap.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны. После объявления военного положения депутаты смогли провести заседание и отменить решение Юна. Глава Южной Кореи и правительство поддержали результаты голосования. 5 декабря южнокорейская полиция начала расследование в отношении президента страны по подозрению в мятеже.