Парламент Южной Кореи не набрал голоса для импичмента президента

Парламент Южной Кореи не набрал голоса для импичмента президентаОтставку Юн Сок Ёля поддержали 195 депутатов при необходимых 200
Парламент Южной Кореи не набрал большинство голосов для импичмента президента республики Юн Сок Ёля. Об этом сообщил Yonhap.
Для утверждения импичмента необходимы голоса 200 из 300 депутатов. За отрешение Юна от должности проголосовало только 195 парламентариев.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев. Глава Южной Кореи и правительство поддержали результаты голосования. 5 декабря южнокорейская полиция начала расследование в отношении президента страны по подозрению в мятеже.