Парламент Южной Кореи не набрал голоса для импичмента президента

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев. Глава Южной Кореи и правительство поддержали результаты голосования. 5 декабря южнокорейская полиция начала расследование в отношении президента страны по подозрению в мятеже.