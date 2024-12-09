Постпред в Вене Ульянов назвал Башара Асада другом России
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал прибытие в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада вместе с семьей и заявил, что Россия не предает оказавшихся в сложной ситуации друзей. Об этом Ульянов написал в своем Telegram-канале.
«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», – говорится в сообщении.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Она ввела комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). После захвата Дамаска повстанцы взяли штурмом посольство Ирана, при этом позже появилась информация, что они гарантировали безопасность дипломатических представительств иностранных государств, расположенных в Сирии. Дипломаты посольства России в арабской республике остаются на месте.
Вечером ТАСС со ссылкой на источник в Кремле заявил, что Асад и члены его семьи прибыли в Москву. По информации агентства, Россия предоставила им политическое убежище. Ранее Reuters сообщало, что Асад вместе с приближенными лицами вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а затем воздушное судно пропало с радаров. В связи с этим агентство предположило, что политик якобы мог погибнуть в авиакатастрофе.