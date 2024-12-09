Постпред в Вене Ульянов назвал Башара Асада другом России

Вечером ТАСС со ссылкой на источник в Кремле заявил, что Асад и члены его семьи прибыли в Москву. По информации агентства, Россия предоставила им политическое убежище. Ранее Reuters сообщало, что Асад вместе с приближенными лицами вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а затем воздушное судно пропало с радаров. В связи с этим агентство предположило, что политик якобы мог погибнуть в авиакатастрофе.