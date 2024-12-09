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Постпред в Вене Ульянов назвал Башара Асада другом России

Ведомости

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал прибытие в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада вместе с семьей и заявил, что Россия не предает оказавшихся в сложной ситуации друзей. Об этом Ульянов написал в своем Telegram-канале.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», – говорится в сообщении.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Она ввела комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). После захвата Дамаска повстанцы взяли штурмом посольство Ирана, при этом позже появилась информация, что они гарантировали безопасность дипломатических представительств иностранных государств, расположенных в Сирии. Дипломаты посольства России в арабской республике остаются на месте.

Вечером ТАСС со ссылкой на источник в Кремле заявил, что Асад и члены его семьи прибыли в Москву. По информации агентства, Россия предоставила им политическое убежище. Ранее Reuters сообщало, что Асад вместе с приближенными лицами вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а затем воздушное судно пропало с радаров. В связи с этим агентство предположило, что политик якобы мог погибнуть в авиакатастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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