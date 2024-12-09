США указали на роль курдов в борьбе с терроризмом в Сирии
США считают, что сирийские курды играют важную роль в борьбе с «Исламским государством»
«Мы не хотим видеть эскалации. Мы не хотим, чтобы кто-либо воспользовался этим периодом нестабильности, чтобы укрепить свои позиции внутри Сирии. Мы четко доводим это до всех заинтересованных сторон в регионе», – сказал Миллер в ходе пресс-брифинга.
Миллер также подчеркнул важность работы, которую проводят курдские формирования на северо-востоке Сирии по борьбе с терроризмом.
«Учитывая важную работу, которую выполняют СДС (Сирийские демократические силы) в борьбе с ИГ, обеспечивая безопасность тюрем, где содержатся боевики ИГ, мы не хотим, чтобы они каким-либо образом отвлекались от этого важного долга. Поэтому мы продолжим ясно заявлять об этом соответствующим сторонам в регионе», – подчеркнул Миллер.
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан призвал не допустить ситуации, при которой террористические организации воспользуются положением в Сирии. Предположительно, турецкий министр заявлял о курдских формированиях, которые признаны террористическими в Турции.