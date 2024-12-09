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США указали на роль курдов в борьбе с терроризмом в Сирии

Ведомости

США считают, что сирийские курды играют важную роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ)» и охраной тюрем, где содержатся тысячи террористов, и не хотят видеть эскалации в связи с последними событиями в Сирии, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы не хотим видеть эскалации. Мы не хотим, чтобы кто-либо воспользовался этим периодом нестабильности, чтобы укрепить свои позиции внутри Сирии. Мы четко доводим это до всех заинтересованных сторон в регионе», – сказал Миллер в ходе пресс-брифинга.

Миллер также подчеркнул важность работы, которую проводят курдские формирования на северо-востоке Сирии по борьбе с терроризмом.

«Учитывая важную работу, которую выполняют СДС (Сирийские демократические силы) в борьбе с ИГ, обеспечивая безопасность тюрем, где содержатся боевики ИГ, мы не хотим, чтобы они каким-либо образом отвлекались от этого важного долга. Поэтому мы продолжим ясно заявлять об этом соответствующим сторонам в регионе», – подчеркнул Миллер.

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан призвал не допустить ситуации, при которой террористические организации воспользуются положением в Сирии. Предположительно, турецкий министр заявлял о курдских формированиях, которые признаны террористическими в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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