Песков: события на Ближнем Востоке не повлияют на ход спецоперации

«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны. Мы должны обеспечить наши интересы, безопасность и интересы наших русских людей, что мы и сделаем. Специальная военная операция идет своим чередом, и все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены», – сказал он, отвечая на вопрос об ослаблении геополитического влияния России на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии и как это повлияет на ход спецоперации на Украине.