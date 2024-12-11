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Песков: события на Ближнем Востоке не повлияют на ход спецоперации

Ведомости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что события на Ближнем Востоке, включая свержение режима Башара Асада в Сирии, не повлияют на ход специальной военной операции.

«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны. Мы должны обеспечить наши интересы, безопасность и интересы наших русских людей, что мы и сделаем. Специальная военная операция идет своим чередом, и все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены», – сказал он, отвечая на вопрос об ослаблении геополитического влияния России на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии и как это повлияет на ход спецоперации на Украине.

Песков добавил, что Россия сохраняет диалог со всеми ближневосточными странами, и он будет продолжаться.

10 декабря Песков заявил, что будущее российских баз, находящихся в Сирии, пока не определено.

В день падения власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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