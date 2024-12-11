Песков: события на Ближнем Востоке не повлияют на ход спецоперации
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что события на Ближнем Востоке, включая свержение режима Башара Асада в Сирии, не повлияют на ход специальной военной операции.
«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны. Мы должны обеспечить наши интересы, безопасность и интересы наших русских людей, что мы и сделаем. Специальная военная операция идет своим чередом, и все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены», – сказал он, отвечая на вопрос об ослаблении геополитического влияния России на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии и как это повлияет на ход спецоперации на Украине.
Песков добавил, что Россия сохраняет диалог со всеми ближневосточными странами, и он будет продолжаться.
10 декабря Песков заявил, что будущее российских баз, находящихся в Сирии, пока не определено.
В день падения власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских объектов.