Иран ежегодно тратит более $10 млрд на иммигрантов из Афганистана

Дело в том, что Иран и Пакистан, государства, которые принимают беженцев, нуждаются в помощи, но все силы тратят на «укрепления потенциала Афганистана». Иравани добавил, укрепление потенциала Афганистана напрямую связано со стабильностью в регионе.