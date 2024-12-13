Иран ежегодно тратит более $10 млрд на иммигрантов из Афганистана
Иран как сосед вынужден тратить $10 млрд на иммигрантов из Афганистана, что для государства стало «непропорциональной долей бремени афганского кризиса». Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
По его словам, более 6 млн афганцев нашли убежище в Иране. Это обстоятельство создает нагрузку на ресурсы.
Дело в том, что Иран и Пакистан, государства, которые принимают беженцев, нуждаются в помощи, но все силы тратят на «укрепления потенциала Афганистана». Иравани добавил, укрепление потенциала Афганистана напрямую связано со стабильностью в регионе.
«Международное сообщество должно оказать поддержку этим усилиям», – заключил он.
12 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране».
По его словам, нынешние власти Ирана «боятся вас – иранский народ». Далее Нетаньяху заявил, что «настанет день, когда Иран будет свободен», и упомянул лозунг иранских протестов 2022 г. – «женщины, жизнь, свобода».