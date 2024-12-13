Григорий Лепс стал членом партии ЛДПР

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13 декабря на ВДНХ прошел торжественный съезд ЛДПР, приуроченный к 35-летию партии. На мероприятии выступил ее лидер Леонид Слуцкий, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал поздравление от Владимира Путина. Помимо этого, Кириенко заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти ее основателя Владимира Жириновского. / Максим Стулов / Ведомости