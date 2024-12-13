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Григорий Лепс стал членом партии ЛДПР

Ведомости

Певец Григорий Лепс стал членом партии ЛДПР, сообщает политическое объединение в своем Telegram-канале.

Исполнитель официально вступил в ряды ЛДПР на выставке «ЛДПР: 35 лет с народом». Он получил партийный билет лично от председателя партии Леонида Слуцкого.

ЛДПР отметила 35-летие: как прошел съезд партии
13 декабря на ВДНХ прошел торжественный съезд ЛДПР, приуроченный к 35-летию партии. На мероприятии выступил ее лидер Леонид Слуцкий, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал поздравление от Владимира Путина. Помимо этого, Кириенко заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти ее основателя Владимира Жириновского.
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13 декабря на ВДНХ прошел торжественный съезд ЛДПР, приуроченный к 35-летию партии. На мероприятии выступил ее лидер Леонид Слуцкий, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал поздравление от Владимира Путина. Помимо этого, Кириенко заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти ее основателя Владимира Жириновского. / Максим Стулов / Ведомости

«Григорий Лепс выразил благодарность лидеру ЛДПР за доверие и поддержку», – сказано в сообщении ЛДПР.

13 декабря на ВДНХ прошел торжественный съезд ЛДПР, приуроченный к 35-летию партии. Накануне, 12 декабря, состоялся самый многочисленный прием в партию: в ЛДПР вступили 1066 человек. Этот результат был занесен в Книгу рекордов России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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