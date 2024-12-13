Григорий Лепс стал членом партии ЛДПР
Певец Григорий Лепс стал членом партии ЛДПР, сообщает политическое объединение в своем Telegram-канале.
Исполнитель официально вступил в ряды ЛДПР на выставке «ЛДПР: 35 лет с народом». Он получил партийный билет лично от председателя партии Леонида Слуцкого.
«Григорий Лепс выразил благодарность лидеру ЛДПР за доверие и поддержку», – сказано в сообщении ЛДПР.
13 декабря на ВДНХ прошел торжественный съезд ЛДПР, приуроченный к 35-летию партии. Накануне, 12 декабря, состоялся самый многочисленный прием в партию: в ЛДПР вступили 1066 человек. Этот результат был занесен в Книгу рекордов России.