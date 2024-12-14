«Единая Россия» с начала спецоперации доставила 134 000 тонн гумпомощи

По его мнению, победа над врагом – это прежде всего конкретное участие в борьбе с противником каждого человека, гражданина, члена партии, сторонника. Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской и Курской областей, которые пострадали от агрессии со стороны Украины. В Курскую область было доставлено свыше 2000 т гумпомощи, которую собирали и передавали из других регионов в пункты временного размещения, напомнил председатель «Единой России».