«Единая Россия» с начала спецоперации доставила 134 000 тонн гумпомощи
Партия «Единая Россия» с начала спецоперации на Украине доставила на взятые под контроль территории более 134 000 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXII съезда партии.
«С начала спецоперации "Единая Россия" доставила 134 000 т гуманитарной помощи на освобожденные территории. Закуплено, произведено и передано на нужды фронта свыше 20 000 беспилотников, около тысячи систем радиоэлектронной борьбы, сотни автомобилей, аптечки, радиостанции», – подчеркнул Медведев.
По его мнению, победа над врагом – это прежде всего конкретное участие в борьбе с противником каждого человека, гражданина, члена партии, сторонника. Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской и Курской областей, которые пострадали от агрессии со стороны Украины. В Курскую область было доставлено свыше 2000 т гумпомощи, которую собирали и передавали из других регионов в пункты временного размещения, напомнил председатель «Единой России».
Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Во время боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения в регион украинских сил. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.