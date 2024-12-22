Кремль: Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике
Президент России Владимир Путин не будет отдыхать все новогодние праздники, это время он проведет в рабочем графике, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», – сказал представитель Кремля.
Новогодние выходные начнутся в России 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 г. Последняя суббота уходящего года, 28 декабря, будет рабочим днем. Министр труда и социального развития России Антон Котяков, отвечая на вопрос о возможном сокращении рабочего дня 28 декабря, напомнил, что у россиян в конце 2024 г. будет три выходных дня перед новогодними праздниками.