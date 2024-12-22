Путин и Фицо завершили переговоры
Президент России Владимир Путин завершил встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По его словам, совместных заявлений после переговоров не планируется.
Ранее днем Песков сообщал журналисту Павлу Зарубину, что встреча Путина с Фицо была запланирована несколько дней назад. Он не уточнил тематику беседы, но предположил, что разговор может затронуть международную повестку и транзит российского газа.
Встреча проходит в преддверии 2025 г., когда транзит российского газа через Украину должен быть прекращен, о чем неоднократно заявляли украинские власти. Возобновления поставок газа добиваются страны Восточной и Юго-Восточной Европы, включая Словакию, Венгрию и Сербию.