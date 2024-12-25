NY Post: Трамп серьезно настроен на покупку Гренландии и Панамского канала
Избранный президент США Дональд Трамп не шутит, заявляя о присоединении Гренландии и вероятном возвращении Панамского канала, пишет New York Post со ссылкой на источники, близкие к Трампу.
«Президент на 100% серьезен», – сказал один из собеседников издания.
Еще один источник отметил, что, по мнению избранного американского лидера, «империи, которые не развиваются, начинают приходить в упадок».
«Он действительно благоволит бывшим президентам, которые были сторонниками экспансии на континенте. Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», – сказал он.
24 декабря «Ведомости» писали о заявлении Трампа насчет его желания приобрести Гренландию. Избранный президент США написал об этом в своей соцсети Truth Social. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил возмущение словами Трампа и заявил, что Гренландия «не продается».
22 декабря Трамп затронул тему Панамского канала, который был построен США в начале XX в. и передан Панаме в 1999 г. Политик подчеркнул, что его администрация не допустит, чтобы канал «попал не в те руки». Избранный президент Америки считает плату за пользование услугами канала слишком высокой. «Если принципы – как моральные, так и юридические – этого великодушного жеста пожертвования [передачи канала Панаме] не будут соблюдены, мы потребуем вернуть Панамский канал без каких-либо вопросов», – написал он.