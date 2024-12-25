NY Post: Трамп серьезно настроен на покупку Гренландии и Панамского канала

22 декабря Трамп затронул тему Панамского канала, который был построен США в начале XX в. и передан Панаме в 1999 г. Политик подчеркнул, что его администрация не допустит, чтобы канал «попал не в те руки». Избранный президент Америки считает плату за пользование услугами канала слишком высокой. «Если принципы – как моральные, так и юридические – этого великодушного жеста пожертвования [передачи канала Панаме] не будут соблюдены, мы потребуем вернуть Панамский канал без каких-либо вопросов», – написал он.