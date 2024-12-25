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NY Post: Трамп серьезно настроен на покупку Гренландии и Панамского канала

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп не шутит, заявляя о присоединении Гренландии и вероятном возвращении Панамского канала, пишет New York Post со ссылкой на источники, близкие к Трампу.

«Президент на 100% серьезен», – сказал один из собеседников издания.

Еще один источник отметил, что, по мнению избранного американского лидера, «империи, которые не развиваются, начинают приходить в упадок».

«Он действительно благоволит бывшим президентам, которые были сторонниками экспансии на континенте. Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», – сказал он.

24 декабря «Ведомости» писали о заявлении Трампа насчет его желания приобрести Гренландию. Избранный президент США написал об этом в своей соцсети Truth Social. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил возмущение словами Трампа и заявил, что Гренландия «не продается».

22 декабря Трамп затронул тему Панамского канала, который был построен США в начале XX в. и передан Панаме в 1999 г. Политик подчеркнул, что его администрация не допустит, чтобы канал «попал не в те руки». Избранный президент Америки считает плату за пользование услугами канала слишком высокой. «Если принципы – как моральные, так и юридические – этого великодушного жеста пожертвования [передачи канала Панаме] не будут соблюдены, мы потребуем вернуть Панамский канал без каких-либо вопросов», – написал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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