Бербок призвала ввести новые санкции против России

Последнее время, как отметила Бербок, корабли «почти каждый месяц» повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. «Это срочный тревожный звонок для всех нас. В цифровом мире подводные кабели – это коммуникационные вены, которые скрепляют наш мир», – сказала она в интервью медиагруппе Funke.