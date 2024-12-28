Бербок призвала ввести новые санкции против России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции Евросоюза против России на фоне инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. Подозреваемое судно, как заявляли в ЕС, якобы может быть связано с Россией.
Последнее время, как отметила Бербок, корабли «почти каждый месяц» повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. «Это срочный тревожный звонок для всех нас. В цифровом мире подводные кабели – это коммуникационные вены, которые скрепляют наш мир», – сказала она в интервью медиагруппе Funke.
25 декабря в Финском заливе произошел сбой в работе энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Финские власти заподозрили диверсию и задержали нефтяной танкер Eagle S, плававший под флагом островов Кука. Его якорь мог стать причиной повреждения кабеля, пишет FAZ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что подозреваемое судно является частью «теневого флота» РФ, «который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России».
Бербок отметила, что недавний инцидент вновь продемонстрировал, что корабли, такие как задержанное Финляндией, зачастую представляют серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности.