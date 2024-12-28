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Бербок призвала ввести новые санкции против России

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции Евросоюза против России на фоне инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. Подозреваемое судно, как заявляли в ЕС, якобы может быть связано с Россией.

Последнее время, как отметила Бербок, корабли «почти каждый месяц» повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. «Это срочный тревожный звонок для всех нас. В цифровом мире подводные кабели – это коммуникационные вены, которые скрепляют наш мир», – сказала она в интервью медиагруппе Funke. 

25 декабря в Финском заливе произошел сбой в работе энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Финские власти заподозрили диверсию и задержали нефтяной танкер Eagle S, плававший под флагом островов Кука. Его якорь мог стать причиной повреждения кабеля, пишет FAZ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что подозреваемое судно является частью «теневого флота» РФ, «который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России».

Бербок отметила, что недавний инцидент вновь продемонстрировал, что корабли, такие как задержанное Финляндией, зачастую представляют серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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