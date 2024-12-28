Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Россия расширила санкции против представителей ЕС

Ведомости

Москва расширила санкции против представителей ЕС в ответ на 15-й пакет санкций в отношении России, сообщили в МИД РФ.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», – говорится в сообщении.

Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций 16 декабря. Согласно сообщению, меры направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров» России. Также под ограничения попали 54 физических лица и 30 организаций.

Под российские ограничения попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций европейских стран, оказывающие военную помощь Украине граждане стран – членов ЕС,

Также санкции затронули сотрудников евроструктур и госорганов европейских стран, причастных к «преследованию российских должностных лиц за “незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий”, занимающихся созданием “трибунала” в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева», и др.

ЕС регулярно объявляет о новых пакетах санкций после начала российской спецоперации на Украине. Прошлый, 14-й, пакет санкций был принят в июне этого года. Ограничения были направлены против энергетического, финансового и торгового секторов.

Пакет включал ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, вводил ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, запрещал инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных