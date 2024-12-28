Россия расширила санкции против представителей ЕС

Также санкции затронули сотрудников евроструктур и госорганов европейских стран, причастных к «преследованию российских должностных лиц за “незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий”, занимающихся созданием “трибунала” в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева», и др.