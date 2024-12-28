Россия расширила санкции против представителей ЕС
Москва расширила санкции против представителей ЕС в ответ на 15-й пакет санкций в отношении России, сообщили в МИД РФ.
«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», – говорится в сообщении.
Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций 16 декабря. Согласно сообщению, меры направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров» России. Также под ограничения попали 54 физических лица и 30 организаций.
Под российские ограничения попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций европейских стран, оказывающие военную помощь Украине граждане стран – членов ЕС,
Также санкции затронули сотрудников евроструктур и госорганов европейских стран, причастных к «преследованию российских должностных лиц за “незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий”, занимающихся созданием “трибунала” в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева», и др.
ЕС регулярно объявляет о новых пакетах санкций после начала российской спецоперации на Украине. Прошлый, 14-й, пакет санкций был принят в июне этого года. Ограничения были направлены против энергетического, финансового и торгового секторов.
Пакет включал ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, вводил ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, запрещал инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ.