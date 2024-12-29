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ВС России взяли под контроль Новотроицкое в ДНР

Ведомости

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Населенный пункт в республике заняли подразделения группировки войск «Центр» в результате «успешных наступательных действий», говорится в сообщении.

27 декабря в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшую неделю российские военные взяли под контроль восемь населенных пунктов. В их числе Лозовая, Загрызово в Харьковской области, а также Ивановка, Сторожевое, Красное, Гигант, Островского и Новый Труд в ДНР. Президент РФ Владимир Путин говорил в декабре, что ситуация на линии фронта в боевых действиях на Украине по итогам 2024 г. «меняется кардинально», а продвижение идет «квадратными километрами».

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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