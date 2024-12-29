ВС России взяли под контроль Новотроицкое в ДНР
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Населенный пункт в республике заняли подразделения группировки войск «Центр» в результате «успешных наступательных действий», говорится в сообщении.
27 декабря в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшую неделю российские военные взяли под контроль восемь населенных пунктов. В их числе Лозовая, Загрызово в Харьковской области, а также Ивановка, Сторожевое, Красное, Гигант, Островского и Новый Труд в ДНР. Президент РФ Владимир Путин говорил в декабре, что ситуация на линии фронта в боевых действиях на Украине по итогам 2024 г. «меняется кардинально», а продвижение идет «квадратными километрами».
Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.