Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом
Российский и китайские лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом, передает агентство «Синьхуа».
«Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обменялся новогодними поздравлениями со своим российским коллегой [президентом] Владимиром Путиным. От имени правительства и народа Китая Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания Путину и российскому народу», – говорится в сообщении.
Си напомнил, что в 2024 г. исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и Россией. По его словам, китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными.
Китайский лидер напомнил, что за последний год главы двух государств провели три встречи в Пекине, Астане и Казани, а также поддерживали связь посредством телефонных звонков, обмена письмами и другими способами.
30 декабря на сайте Кремля был опубликован список глав государств, которых поздравил президент РФ Путин. Поздравительная телеграмма была направлена и Си Цзиньпину.
Президент поздравил свыше 30 политиков. В том числе, поздравительные телеграммы были направлены ряду бывших глав иностранных государств и правительств, в частности экс-президенту Кубы Раулю Кастро, экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, бывшему президенту Сержу Саргсяну, бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру.