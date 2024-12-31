Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

Ведомости

Российский и китайские лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом, передает агентство «Синьхуа».

«Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник обменялся новогодними поздравлениями со своим российским коллегой [президентом] Владимиром Путиным. От имени правительства и народа Китая Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания Путину и российскому народу», – говорится в сообщении.

Си напомнил, что в 2024 г. исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и Россией. По его словам, китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными.

Китайский лидер напомнил, что за последний год главы двух государств провели три встречи в Пекине, Астане и Казани, а также поддерживали связь посредством телефонных звонков, обмена письмами и другими способами.

30 декабря на сайте Кремля был опубликован список глав государств, которых поздравил президент РФ Путин. Поздравительная телеграмма была направлена и Си Цзиньпину.

Президент поздравил свыше 30 политиков. В том числе, поздравительные телеграммы были направлены ряду бывших глав иностранных государств и правительств, в частности экс-президенту Кубы Раулю Кастро, экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, бывшему президенту Сержу Саргсяну, бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных