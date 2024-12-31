Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»
Йеменские хуситы (группировка «Ансар Аллах») нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, утверждает представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа, передает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.
«Аэропорт "Бен-Гурион" был закрыт после атаки, сирены были слышны на юге, в центре и на севере оккупированной Палестины, включая Яффу и юг Хайфы», – говорится в сообщении.
Al Masirah сообщает, что «несмотря на заявления Израиля о перехвате ракет, СМИ показали кадры ракетного удара и дым, поднимающийся из пораженной области». Атака якобы «вызвала панику» в Израиле и более 2 млн жителей страны переместились в убежища, передает телеканал.
Йемен также атаковал суда, связанные с Израилем, США и Великобританией, добавили в материале.
Израильская армия (армия обороны Израиля, ЦАХАЛ) подтвердила атаки со стороны Йемена. По заявлению ведомства, ВВС Израиля перехватили йеменскую ракету. В ЦАХАЛ предупредили о возможности падения обломков снаряда.
Хуситы Йемена обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
28 декабря этого года армии США и Великобритании атаковали провинцию Хаджа в Йемене. До этого йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по авиабазе Неватим в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой.