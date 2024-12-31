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Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»

Ведомости

Йеменские хуситы (группировка «Ансар Аллах») нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве, утверждает представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа, передает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

«Аэропорт "Бен-Гурион" был закрыт после атаки, сирены были слышны на юге, в центре и на севере оккупированной Палестины, включая Яффу и юг Хайфы», – говорится в сообщении.

Al Masirah сообщает, что «несмотря на заявления Израиля о перехвате ракет, СМИ показали кадры ракетного удара и дым, поднимающийся из пораженной области». Атака якобы «вызвала панику» в Израиле и более 2 млн жителей страны переместились в убежища, передает телеканал.

Йемен также атаковал суда, связанные с Израилем, США и Великобританией, добавили в материале.

Израильская армия (армия обороны Израиля, ЦАХАЛ) подтвердила атаки со стороны Йемена. По заявлению ведомства, ВВС Израиля перехватили йеменскую ракету. В ЦАХАЛ предупредили о возможности падения обломков снаряда.

Хуситы Йемена обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

28 декабря этого года армии США и Великобритании атаковали провинцию Хаджа в Йемене. До этого йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по авиабазе Неватим в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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