ERR: летевшие на Ленобласть дроны не входили в воздушное пространство Эстонии

Минобороны сообщало о 16 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 4 января, в том числе одного – над Ленинградской областью. Для обеспечения безопасности на время были приостановлены отправка и прием воздушных судов в аэропорту «Пулково». В течение дня 4 января ПВО сбила еще три беспилотника над Ленинградской областью, что является рекордным показателем для региона.