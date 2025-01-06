ERR: летевшие на Ленобласть дроны не входили в воздушное пространство Эстонии
При атаке украинских дронов на Ленинградскую область в ночь на 4 января БПЛА двигались не по прямой и не затронули воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет издание ERR.
По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затронула воздушное пространство Эстонии, пишет издание. «Они точно не летели по прямой, для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот», – сказал координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти.
Минобороны сообщало о 16 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 4 января, в том числе одного – над Ленинградской областью. Для обеспечения безопасности на время были приостановлены отправка и прием воздушных судов в аэропорту «Пулково». В течение дня 4 января ПВО сбила еще три беспилотника над Ленинградской областью, что является рекордным показателем для региона.
С начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.