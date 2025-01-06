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ERR: летевшие на Ленобласть дроны не входили в воздушное пространство Эстонии

Ведомости

При атаке украинских дронов на Ленинградскую область в ночь на 4 января БПЛА двигались не по прямой и не затронули воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет издание ERR.

По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затронула воздушное пространство Эстонии, пишет издание. «Они точно не летели по прямой, для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот», – сказал координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти.

Минобороны сообщало о 16 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 4 января, в том числе одного – над Ленинградской областью. Для обеспечения безопасности на время были приостановлены отправка и прием воздушных судов в аэропорту «Пулково». В течение дня 4 января ПВО сбила еще три беспилотника над Ленинградской областью, что является рекордным показателем для региона.

С начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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