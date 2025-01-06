«РИА Новости»: Турция готова стать площадкой для переговоров по Украине
Турция выразила готовность принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонами. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком дипломатическом ведомстве. При этом Турция не выдвигала конкретного плана по проведению переговоров.
Источник отметил, что с самого начала специальной военной операции Турция выступает за мирное решение конфликта. В первые дни Анкара организовала встречи сторон в Анталье и Стамбуле, где, по словам источника, удалось приблизиться к заключению мира. Сейчас, как подчеркнул дипломат, наступило время для открытия пространства для дипломатии.