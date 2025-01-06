Конгресс США объявил Трампа победителем выборов
Конгресс официально сертифицировал победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 г., на которых он набрал 312 голосов выборщиков.
Вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу на президентских выборах в ноябре, председательствовала на голосовании этого года, в то время как избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, республиканец и сенатор от Огайо, сидел в первом ряду в палате представителей.
Харрис огласила общий итог, включая 226 голосов выборщиков, которые она получила.
Согласно закону, это заявление будет считаться окончательным. Возражений против сертификации выборных результатов какого-либо штата не было.
Законодатели аплодировали, когда Харрис огласила итог для Трампа. Громкие аплодисменты раздались, когда она объявила и свой собственный результат. Вэнс, который сидел в первом рядах, также получил бурные аплодисменты.
Корреспондент «Ведомостей» побывал рядом с конгрессом и не обнаружил никаких протестов.
Сертификация результатов проходила на фоне зимней буре на восточном побережье страны.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал законодателей оставаться в городе до завершения голосования, несмотря на сильный снегопад, который покрыл Вашингтон.
Президентские 60-е выборы прошли 5 ноября. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 45-м и 47-м американским президентом.