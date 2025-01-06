Конгресс США объявил Трампа победителем выборов

Вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу на президентских выборах в ноябре, председательствовала на голосовании этого года, в то время как избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, республиканец и сенатор от Огайо, сидел в первом ряду в палате представителей.