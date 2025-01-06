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Конгресс США объявил Трампа победителем выборов

Ведомости

Конгресс официально сертифицировал победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 г., на которых он набрал 312 голосов выборщиков.

Вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу на президентских выборах в ноябре, председательствовала на голосовании этого года, в то время как избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, республиканец и сенатор от Огайо, сидел в первом ряду в палате представителей.

Харрис огласила общий итог, включая 226 голосов выборщиков, которые она получила.

Согласно закону, это заявление будет считаться окончательным. Возражений против сертификации выборных результатов какого-либо штата не было.

Законодатели аплодировали, когда Харрис огласила итог для Трампа. Громкие аплодисменты раздались, когда она объявила и свой собственный результат. Вэнс, который сидел в первом рядах, также получил бурные аплодисменты.

Корреспондент «Ведомостей» побывал рядом с конгрессом и не обнаружил никаких протестов.

Сертификация результатов проходила на фоне зимней буре на восточном побережье страны.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал законодателей оставаться в городе до завершения голосования, несмотря на сильный снегопад, который покрыл Вашингтон.

Президентские 60-е выборы прошли 5 ноября. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 45-м и 47-м американским президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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