Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров
Вице-президент сейчас находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
Изначально пожар вспыхнул в Пасифик-Палисейдс и быстро распространился из-за сильного ветра. Пик ветров ожидается вечером 8 января, он продлится до утра 9 января. Выгорело по меньшей мере 1182 га территории Пасифик-Палисейдс между прибрежными поселениями Санта-Моника и Малибу.
Сильный ветер изменил планы президента Джо Байдена, заставив его прервать поездку и приземлиться в Лос-Анджелесе. Он планировал совершить короткий перелет вглубь материка в долину Коачелла для участия в церемонии создания двух новых национальных памятников в Калифорнии, но мероприятие было перенесено на более поздний срок в Белом доме.
«Я предложил любую федеральную помощь, которая может потребоваться для тушения ужасного пожара в Пасифик-Палисейдс», – говорится в заявлении Байдена. По словам действующего президента, уже был одобрен федеральный грант, который поможет возместить расходы штата Калифорния на борьбу с пожаром.
В Пасифик-Палисейдс живут несколько голливудских звезд. Актер Джеймс Вудс рассказал, что ему удалось эвакуироваться, но добавил: «На данный момент я не знаю, уцелел ли наш дом». Актер Стив Гуттенберг сообщил, что его друзьям не удалось эвакуироваться из-за брошенных на дороге машин. Он призвал не беспокоиться о собственности, а спасать себя и близких.