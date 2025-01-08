Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров

В Пасифик-Палисейдс живут несколько голливудских звезд. Актер Джеймс Вудс рассказал, что ему удалось эвакуироваться, но добавил: «На данный момент я не знаю, уцелел ли наш дом». Актер Стив Гуттенберг сообщил, что его друзьям не удалось эвакуироваться из-за брошенных на дороге машин. Он призвал не беспокоиться о собственности, а спасать себя и близких.