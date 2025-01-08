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Резиденция Камалы Харрис попала в зону эвакуации из-за лесных пожаров

Ведомости

Лесной пожар в Лос-Анжелесе вынудил эвакуироваться 30 000 человек, сообщает Reuters. По данным NBC News, резиденция вице-президента Камалы Харрис в Лос-Анджелесе находится в восточной части зоны эвакуации.

Вице-президент сейчас находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

Изначально пожар вспыхнул в Пасифик-Палисейдс и быстро распространился из-за сильного ветра. Пик ветров ожидается вечером 8 января, он продлится до утра 9 января. Выгорело по меньшей мере 1182 га территории Пасифик-Палисейдс между прибрежными поселениями Санта-Моника и Малибу.

Сильный ветер изменил планы президента Джо Байдена, заставив его прервать поездку и приземлиться в Лос-Анджелесе. Он планировал совершить короткий перелет вглубь материка в долину Коачелла для участия в церемонии создания двух новых национальных памятников в Калифорнии, но мероприятие было перенесено на более поздний срок в Белом доме.

«Я предложил любую федеральную помощь, которая может потребоваться для тушения ужасного пожара в Пасифик-Палисейдс», – говорится в заявлении Байдена. По словам действующего президента, уже был одобрен федеральный грант, который поможет возместить расходы штата Калифорния на борьбу с пожаром.

В Пасифик-Палисейдс живут несколько голливудских звезд. Актер Джеймс Вудс рассказал, что ему удалось эвакуироваться, но добавил: «На данный момент я не знаю, уцелел ли наш дом». Актер Стив Гуттенберг сообщил, что его друзьям не удалось эвакуироваться из-за брошенных на дороге машин. Он призвал не беспокоиться о собственности, а спасать себя и близких.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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