В Сербии заявили о расторжении нескольких военных контрактов с Россией

22 июня 2024 г. Financial Times сообщала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Президент страны Александр Вучич позже подтвердил факт экспорта, не указав страну назначения. Сербский президент объяснил продажу боеприпасов возможностью для бизнеса, а также подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.