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В Сербии заявили о расторжении нескольких военных контрактов с Россией

Ведомости

Сербия расторгла несколько контрактов с Россией на поставку и обслуживание вооружений из-за западных санкций, заявил местному изданию «Новости» начальник генштаба вооруженных сил страны генерал Милан Мойсилович.

«Мы нашли способ обеспечить устойчивую и гибкую систему снабжения запасными частями и поддержания боевой техники даже в условиях санкций против Москвы», – сказал Мойсилович, пояснив, что Белград смог договориться об этом с другими странами, поскольку речь в основном идет о советском оружии.

Прямые поставки вооружений из России, по его словам, в настоящее время практически невозможны из-за жестких санкций.

«Мы пытаемся через дипломатические каналы найти способы преодолеть возникшую ситуацию. Некоторые контракты мы расторгли, а другие отложили, надеясь, что ситуация в межгосударственных отношениях на глобальном уровне нормализуется», – добавил сербский военный.

22 июня 2024 г. Financial Times сообщала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Президент страны Александр Вучич позже подтвердил факт экспорта, не указав страну назначения. Сербский президент объяснил продажу боеприпасов возможностью для бизнеса, а также подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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