Путин пока не планирует обсуждать с Вучичем поставки сербского оружия на Украину

22 июня Financial Times сообщала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Вучич подтвердил факт экспорта. Сербский президент объяснил продажу боеприпасов возможностью для бизнеса, а также подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.