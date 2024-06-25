Путин пока не планирует обсуждать с Вучичем поставки сербского оружия на Украину
У президента России Владимира Путина и лидера Сербии Александра Вучича пока не запланировано контактов на фоне сообщений о поставках вооруженным силам Украины (ВСУ) сербского оружия. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
22 июня Financial Times сообщала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Вучич подтвердил факт экспорта. Сербский президент объяснил продажу боеприпасов возможностью для бизнеса, а также подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.
24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратила внимание на поставку Украине боеприпасов из Сербии, и заявил, что вопрос будет обсуждаться с Белградом. 25 июня замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко рассказал «РИА Новости», что Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности из-за военных поставок Украине.