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Путин пока не планирует обсуждать с Вучичем поставки сербского оружия на Украину

Ведомости

У президента России Владимира Путина и лидера Сербии Александра Вучича пока не запланировано контактов на фоне сообщений о поставках вооруженным силам Украины (ВСУ) сербского оружия. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Нет, пока такие контакты не запланированы», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

22 июня Financial Times сообщала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Вучич подтвердил факт экспорта. Сербский президент объяснил продажу боеприпасов возможностью для бизнеса, а также подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратила внимание на поставку Украине боеприпасов из Сербии, и заявил, что вопрос будет обсуждаться с Белградом. 25 июня замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко рассказал «РИА Новости», что Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности из-за военных поставок Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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