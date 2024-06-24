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В Кремле прокомментировали поставку боеприпасов на Украину из Сербии

Ведомости

Россия обратила внимание на заявления о поставках боеприпасов из Сербии на Украину через третьи страны, вопрос будет обсуждаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

22 июня газета Financial Times сообщила, что Украина через третьи стороны получила от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро. Это подтвердил президент Сербии Александр Вучич. «Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа», – сказал он. Вучич добавил, что продажа боеприпасов – возможность для бизнеса, а его работа – заботиться о народе Сербии и добиться того, чтобы страна продавала боеприпасы.

После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Сербия не присоединилась к ним. По словам Вучича, республика сделает это только в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Глава Сербии также сообщал о намерении поддерживать дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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