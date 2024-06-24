В Кремле прокомментировали поставку боеприпасов на Украину из Сербии

22 июня газета Financial Times сообщила, что Украина через третьи стороны получила от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро. Это подтвердил президент Сербии Александр Вучич. «Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа», – сказал он. Вучич добавил, что продажа боеприпасов – возможность для бизнеса, а его работа – заботиться о народе Сербии и добиться того, чтобы страна продавала боеприпасы.