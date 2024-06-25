МИД: Россия и Сербия обсуждают связанные с военными поставками Украине угрозы
Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности из-за военных поставок Украине, сообщил «РИА Новости» замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
«Обмен оценками угроз безопасности сторон – неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», – сказал он.
22 июня газета Financial Times писала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Факт экспорта боеприпасов подтвердил президент Сербии Александр Вучич, сообщив, что у страны есть соответствующие контракты с США, Испанией и Чехией. Вучич заявил, что продажа боеприпасов – возможность для бизнеса. Он подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.
24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставку боеприпасов Украине из Сербии через третьи страны. Он сообщил, что Москва обратила на это внимание, вопрос будет обсуждаться с Белградом.
Сербия не присоединилась к масштабным санкциям западных стран против России. Как ранее заявлял Вучич, республика сделает это только в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. При этом глава государства сообщал, что Белград намерен поддерживать дружеские отношения и с Москвой, и с Киевом.