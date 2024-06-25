Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД: Россия и Сербия обсуждают связанные с военными поставками Украине угрозы

Ведомости

Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности из-за военных поставок Украине, сообщил «РИА Новости» замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

«Обмен оценками угроз безопасности сторон – неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», – сказал он.

22 июня газета Financial Times писала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Факт экспорта боеприпасов подтвердил президент Сербии Александр Вучич, сообщив, что у страны есть соответствующие контракты с США, Испанией и Чехией. Вучич заявил, что продажа боеприпасов – возможность для бизнеса. Он подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставку боеприпасов Украине из Сербии через третьи страны. Он сообщил, что Москва обратила на это внимание, вопрос будет обсуждаться с Белградом.

Сербия не присоединилась к масштабным санкциям западных стран против России. Как ранее заявлял Вучич, республика сделает это только в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. При этом глава государства сообщал, что Белград намерен поддерживать дружеские отношения и с Москвой, и с Киевом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных