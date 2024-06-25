МИД: Россия и Сербия обсуждают связанные с военными поставками Украине угрозы

22 июня газета Financial Times писала, что Украина могла получить от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро через третьи страны. Факт экспорта боеприпасов подтвердил президент Сербии Александр Вучич, сообщив, что у страны есть соответствующие контракты с США, Испанией и Чехией. Вучич заявил, что продажа боеприпасов – возможность для бизнеса. Он подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы страна продавала боеприпасы, а не в том, чтобы знать, куда точно они направляются.