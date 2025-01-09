ФАС намерена считать крупными лизинговые компании с активами от 180 млрд рублей
Лизинговые компании с активами свыше 180 млрд руб., как ожидается, будут обязаны предварительно согласовывать все сделки с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), передает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления. Этот критерий вводится в связи с новыми требованиями, вступающими в силу в 2025 г., касающимися крупных финансовых организаций, которые должны согласовывать сделки с ФАС независимо от стоимости приобретаемых активов.
В проекте постановления указывается, что для лизинговых компаний будет установлен порог активов в 180 млрд руб. Если стоимость активов компании превышает этот лимит на момент подачи ходатайства, потребуется предварительное согласие антимонопольного органа на совершение сделок. В случае принятия проекта изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 г., одновременно с новым порядком согласования сделок крупных финансовых организаций. В 2024 г. был принят закон об усилении контроля за сделками на финансовых рынках, которые также требуют предварительного согласования с ФАС для всех сделок крупных финорганизаций по приобретению конкурентов.
Для остальных компаний, чьи активы ниже установленного порога, продолжат действовать ранее установленные требования к согласованию сделок. Для лизинговых компаний этот порог составляет 8 млрд руб. ФАС отмечает, что рынок лизинговых услуг имеет высокую концентрацию и тенденцию к увеличению показателей концентрации. Исследования показывают, что сделки лизинговых компаний с активами свыше 180 млрд руб. могут привести к дальнейшему увеличению концентрации на рынке.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что под новый уровень контроля подпадут восемь участников рынка, включая четыре группы компаний, занимающие лидирующие позиции. Например, на рынке лизинга сельскохозяйственной техники доля лидера возросла на 7,3 процентных пункта и составила 69,13%, а на рынке лизинга недвижимости – на 19,31% до 78,3%.