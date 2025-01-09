ФАС намерена считать крупными лизинговые компании с активами от 180 млрд рублей

В проекте постановления указывается, что для лизинговых компаний будет установлен порог активов в 180 млрд руб. Если стоимость активов компании превышает этот лимит на момент подачи ходатайства, потребуется предварительное согласие антимонопольного органа на совершение сделок. В случае принятия проекта изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 г., одновременно с новым порядком согласования сделок крупных финансовых организаций. В 2024 г. был принят закон об усилении контроля за сделками на финансовых рынках, которые также требуют предварительного согласования с ФАС для всех сделок крупных финорганизаций по приобретению конкурентов.