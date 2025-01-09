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ФАС намерена считать крупными лизинговые компании с активами от 180 млрд рублей

Ведомости

Лизинговые компании с активами свыше 180 млрд руб., как ожидается, будут обязаны предварительно согласовывать все сделки с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), передает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления. Этот критерий вводится в связи с новыми требованиями, вступающими в силу в 2025 г., касающимися крупных финансовых организаций, которые должны согласовывать сделки с ФАС независимо от стоимости приобретаемых активов.

В проекте постановления указывается, что для лизинговых компаний будет установлен порог активов в 180 млрд руб. Если стоимость активов компании превышает этот лимит на момент подачи ходатайства, потребуется предварительное согласие антимонопольного органа на совершение сделок. В случае принятия проекта изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 г., одновременно с новым порядком согласования сделок крупных финансовых организаций. В 2024 г. был принят закон об усилении контроля за сделками на финансовых рынках, которые также требуют предварительного согласования с ФАС для всех сделок крупных финорганизаций по приобретению конкурентов.

Для остальных компаний, чьи активы ниже установленного порога, продолжат действовать ранее установленные требования к согласованию сделок. Для лизинговых компаний этот порог составляет 8 млрд руб. ФАС отмечает, что рынок лизинговых услуг имеет высокую концентрацию и тенденцию к увеличению показателей концентрации. Исследования показывают, что сделки лизинговых компаний с активами свыше 180 млрд руб. могут привести к дальнейшему увеличению концентрации на рынке.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что под новый уровень контроля подпадут восемь участников рынка, включая четыре группы компаний, занимающие лидирующие позиции. Например, на рынке лизинга сельскохозяйственной техники доля лидера возросла на 7,3 процентных пункта и составила 69,13%, а на рынке лизинга недвижимости – на 19,31% до 78,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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