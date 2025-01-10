Армия Израиля подтвердила гибель заложника в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель в секторе Газа заложника Хамзы Зиядне, похищенного боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г.
8 января израильские военные обнаружили тело заложника Юсефа Зиядне в подземном тоннеле в районе Рафаха. В армии сообщили об опасениях за жизнь его сына Хамзы, судьба которого оставалась неизвестной.
После обнаружения тело погибшего доставили в Израиль для проведения опознания в Национальном институте судебной медицины и израильской полиции. После завершения экспертизы представители ЦАХАЛ уведомили родственников Зиядне о его гибели. Армия Израиля и агентство безопасности страны (ISA) выразили им соболезнования.
10 января The Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал подготовить план полного уничтожения «Хамаса» в Газе, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что освобождение пленных является приоритетом ведомства с момента его вступления в должность и необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть заложников домой.
Боевые действия в Газе длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 46 000 человек.