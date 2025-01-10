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Армия Израиля подтвердила гибель заложника в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель в секторе Газа заложника Хамзы Зиядне, похищенного боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г.

8 января израильские военные обнаружили тело заложника Юсефа Зиядне в подземном тоннеле в районе Рафаха. В армии сообщили об опасениях за жизнь его сына Хамзы, судьба которого оставалась неизвестной.

После обнаружения тело погибшего доставили в Израиль для проведения опознания в Национальном институте судебной медицины и израильской полиции. После завершения экспертизы представители ЦАХАЛ уведомили родственников Зиядне о его гибели. Армия Израиля и агентство безопасности страны (ISA) выразили им соболезнования.

10 января The Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал подготовить план полного уничтожения «Хамаса» в Газе, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что освобождение пленных является приоритетом ведомства с момента его вступления в должность и необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть заложников домой.

Боевые действия в Газе длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 46 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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