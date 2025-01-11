ТАСС: на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор
На атомном крейсере «Адмирал Нахимов» в конце 2024 г. запустили ядерный реактор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Пуск прошел планово без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию крейсера.
Физический пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации крейсера, пояснил собеседник агентства. Он свидетельствует о том, что ядерная установка готова к работе с максимальной мощностью.
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», находящийся на ремонте и модернизации с 1999 г., может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г.