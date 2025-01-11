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ТАСС: на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор

Ведомости

На атомном крейсере «Адмирал Нахимов» в конце 2024 г. запустили ядерный реактор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуск прошел планово без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию крейсера.

Физический пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации крейсера, пояснил собеседник агентства. Он свидетельствует о том, что ядерная установка готова к работе с максимальной мощностью. 

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», находящийся на ремонте и модернизации с 1999 г., может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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