Al Jazeera: при ударах Израиля в секторе Газа погибли более 20 человек

Боевые действия в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 46 000 человек.