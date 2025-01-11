Al Jazeera: при ударах Израиля в секторе Газа погибли более 20 человек
В результате израильских ударов по сектору Газа с утра 10 января погиб как минимум 21 человек, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.
Палестинское агентство WAFA сообщало, что вечером 10 января истребитель атаковал здание в районе Аль-Рималь на западе Газы, было известно о троих погибших и 10 раненых мирных жителях. В результате атаки пострадали и другие дома.
Боевые действия в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 46 000 человек.
10 января The Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал подготовить план полного уничтожения «Хамаса» в Газе, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа. В конце декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в отказе от достигнутых договоренностей.