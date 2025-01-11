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Al Jazeera: при ударах Израиля в секторе Газа погибли более 20 человек

Ведомости

В результате израильских ударов по сектору Газа с утра 10 января погиб как минимум 21 человек, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Палестинское агентство WAFA сообщало, что вечером 10 января истребитель атаковал здание в районе Аль-Рималь на западе Газы, было известно о троих погибших и 10 раненых мирных жителях. В результате атаки пострадали и другие дома.

Боевые действия в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 46 000 человек.

10 января The Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал подготовить план полного уничтожения «Хамаса» в Газе, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа. В конце декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в отказе от достигнутых договоренностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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