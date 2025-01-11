Axios: Дания связывалась с командой Трампа по вопросу Гренландии
Власти Дании в последнее время отправляли сообщения команде избранного президента США Дональда Трампа, в которых выразили готовность обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове. Об этом Axios пишет со ссылкой на два осведомленных источника.
Отказ Трампа исключить военную силу для взятия под контроль Гренландии стал «фактически угрозой вторжения», и эти заявления, как отмечает портал, застали Копенгаген и многие другие европейские столицы врасплох.
Как заявил Axios один из европейских дипломатов, Дания считается одним из ближайших союзников США в Евросоюзе, и «никто не мог себе представить», что это будет первая страна, с которой Трамп начнет конфликт. Источники портала также сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, поэтому попросили членов команды Трампа разъяснить, «что именно имел в виду избранный президент». Команде политика также дали понять в этих сообщениях, что Гренландия не продается, но в Дании при этом выразили готовность обсудить «любые другие запросы США относительно острова».
Трамп 7 января отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. На пресс-конференции политик также заявил, что Штаты могут ввести тарифы в отношении Дании, если та откажется уступить Гренландию. Politico отмечала, что если американский президент попытается получить остров военным путем, то это будет «самой короткой войной в мире».