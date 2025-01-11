Axios: Дания связывалась с командой Трампа по вопросу Гренландии

Как заявил Axios один из европейских дипломатов, Дания считается одним из ближайших союзников США в Евросоюзе, и «никто не мог себе представить», что это будет первая страна, с которой Трамп начнет конфликт. Источники портала также сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, поэтому попросили членов команды Трампа разъяснить, «что именно имел в виду избранный президент». Команде политика также дали понять в этих сообщениях, что Гренландия не продается, но в Дании при этом выразили готовность обсудить «любые другие запросы США относительно острова».