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Axios: Дания связывалась с командой Трампа по вопросу Гренландии

Ведомости

Власти Дании в последнее время отправляли сообщения команде избранного президента США Дональда Трампа, в которых выразили готовность обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове. Об этом Axios пишет со ссылкой на два осведомленных источника.

Отказ Трампа исключить военную силу для взятия под контроль Гренландии стал «фактически угрозой вторжения», и эти заявления, как отмечает портал, застали Копенгаген и многие другие европейские столицы врасплох.

Как заявил Axios один из европейских дипломатов, Дания считается одним из ближайших союзников США в Евросоюзе, и «никто не мог себе представить», что это будет первая страна, с которой Трамп начнет конфликт. Источники портала также сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, поэтому попросили членов команды Трампа разъяснить, «что именно имел в виду избранный президент». Команде политика также дали понять в этих сообщениях, что Гренландия не продается, но в Дании при этом выразили готовность обсудить «любые другие запросы США относительно острова».

Трамп 7 января отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. На пресс-конференции политик также заявил, что Штаты могут ввести тарифы в отношении Дании, если та откажется уступить Гренландию. Politico отмечала, что если американский президент попытается получить остров военным путем, то это будет «самой короткой войной в мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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