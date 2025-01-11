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Шольц утвержден кандидатом в канцлеры Германии от СДПГ

Решение было принято на съезде партии
Ведомости

Олафа Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет Bild.

В Берлине 11 января, за шесть недель до федеральных выборов, проходит съезд СДПГ. Предвыборная речь политика длилась 51 минуту, а 600 делегатов приветствовали его овациями стоя в течение 6,5 минуты, передает Welt.

Выборы станут основополагающим решением о пути Германии, страна находится «на перепутье», заявил Шольц. «Если мы повернем не туда в Германии 23 февраля, то на следующее утро мы проснемся в другой стране. Этого не должно произойти», – предупредил канцлер (цитата по Tagesschau).

Действующий канцлер также назвал тревожными событиями военный конфликт на Украине, подъем правых популистов в Австрии и ряде других стран и заявил, что силы в США «сознательно работают над разрушением наших демократических институтов на Западе».

В этот же день крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые избрала на съезде собственного кандидата на пост канцлера, ею стала лидер партии Алиса Вайдель. Партийная конференция АдГ в Ризе единогласно избрала Вайдель кандидатом, при этом голосования и подсчета голосов не было, пишет Tagesschau.

Согласно данным опроса Insa от 16 декабря, в предвыборной гонке лидирует консервативный блок ХДС/ХСС, за него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На втором месте правопопулистская АдГ с результатом в 19,5%. СДПГ заручилась поддержкой 16,5% респондентов, состоящие в правящей коалиции «Зеленые» и вышедшие из нее либералы из Свободной демократической партии (СвДП) получили 11,5% и 5% голосов соответственно. Новая оппозиционная левая партия Союз Сары Вагенкнехт (BSW) набрала 8% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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