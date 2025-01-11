Шольц утвержден кандидатом в канцлеры Германии от СДПГ

Выборы станут основополагающим решением о пути Германии, страна находится «на перепутье», заявил Шольц. «Если мы повернем не туда в Германии 23 февраля, то на следующее утро мы проснемся в другой стране. Этого не должно произойти», – предупредил канцлер (цитата по Tagesschau).