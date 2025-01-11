Шольц утвержден кандидатом в канцлеры Германии от СДПГ

Шольц утвержден кандидатом в канцлеры Германии от СДПГРешение было принято на съезде партии
Олафа Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет Bild.
В Берлине 11 января, за шесть недель до федеральных выборов, проходит съезд СДПГ. Предвыборная речь политика длилась 51 минуту, а 600 делегатов приветствовали его овациями стоя в течение 6,5 минуты, передает Welt.
Выборы станут основополагающим решением о пути Германии, страна находится «на перепутье», заявил Шольц. «Если мы повернем не туда в Германии 23 февраля, то на следующее утро мы проснемся в другой стране. Этого не должно произойти», – предупредил канцлер (цитата по Tagesschau).
Действующий канцлер также назвал тревожными событиями военный конфликт на Украине, подъем правых популистов в Австрии и ряде других стран и заявил, что силы в США «сознательно работают над разрушением наших демократических институтов на Западе».
В этот же день крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые избрала на съезде собственного кандидата на пост канцлера, ею стала лидер партии Алиса Вайдель. Партийная конференция АдГ в Ризе единогласно избрала Вайдель кандидатом, при этом голосования и подсчета голосов не было, пишет Tagesschau.
Согласно данным опроса Insa от 16 декабря, в предвыборной гонке лидирует консервативный блок ХДС/ХСС, за него готовы проголосовать 31,5% избирателей. На втором месте правопопулистская АдГ с результатом в 19,5%. СДПГ заручилась поддержкой 16,5% респондентов, состоящие в правящей коалиции «Зеленые» и вышедшие из нее либералы из Свободной демократической партии (СвДП) получили 11,5% и 5% голосов соответственно. Новая оппозиционная левая партия Союз Сары Вагенкнехт (BSW) набрала 8% респондентов.