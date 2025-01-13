Замминистра сельского хозяйства Левин покинул должность по собственному желанию
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. Распоряжение правительства опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что такое решение было принято по просьбе самого замминистра сельского хозяйства.
Левин занимал должность заместителя министра сельского хозяйства с мая 2015 г. Является действительным государственным советником РФ II класса с 2015 г.
Кроме того, Левин – кандидат социологических и экономических наук. Женат и имеет трех сыновей.