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Замминистра сельского хозяйства Левин покинул должность по собственному желанию

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. Распоряжение правительства опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что такое решение было принято по просьбе самого замминистра сельского хозяйства.

Левин занимал должность заместителя министра сельского хозяйства с мая 2015 г. Является действительным государственным советником РФ II класса с 2015 г.

Кроме того, Левин – кандидат социологических и экономических наук. Женат и имеет трех сыновей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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