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Байден: Китай никогда не превзойдет США

Ведомости

Американский президент Джо Байден заявил в своей речи об итогах внешней политики, что Китай никогда не сможет обогнать США.

«Вы все помните, и эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу. По многим прогнозам, это должно было произойти к 2030 г. или вскоре после этого», – сказал Байден. – «Но мы сказали: "Нет". Если мы будем инвестировать в самих себя, защищать наших рабочих и технологии, этого не произойдет. Согласно последним прогнозам, на текущем курсе Китай никогда не превзойдет нас».

Байден подчеркнул, что на сегодняшний день США находятся в более выгодной стратегической позиции для долгосрочной конкуренции с Китаем, чем когда он вступил в должность.

Байден напомнил , что при нем Вашингтон ввел «исторические» ограничения на экспорт и инвестиции, чтобы Китай не мог использовать самые передовые технологии и чувствительные данные против США. «Критически важно, что мы привлекли наших союзников и партнеров, создав беспрецедентное единство в подходе к Китаю. Это позволяет эффективнее решать вопросы, связанные с Китаем, совместно с партнерами, а не в одиночку», – добавил он.

Байден также заметил , что несмотря на жесткую конкуренцию, США ответственно управляют своими отношениями с Китаем, избегая их перерастания в конфликт.

«Мы создали линии коммуникации между председателем Си и мной, а также между военными руководителями наших стран, чтобы избежать недопонимания», – пояснил он. – Мы также нашли способы сотрудничать в решении общих проблем, таких как изменение климата и сокращение потока фентанила в США».

В своей речи Байден также говорил о лидерстве США на мировой арене, поддержке Украины и НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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