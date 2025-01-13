Байден: Китай никогда не превзойдет США
Американский президент Джо Байден заявил в своей речи об итогах внешней политики, что Китай никогда не сможет обогнать США.
«Вы все помните, и эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу. По многим прогнозам, это должно было произойти к 2030 г. или вскоре после этого», – сказал Байден. – «Но мы сказали: "Нет". Если мы будем инвестировать в самих себя, защищать наших рабочих и технологии, этого не произойдет. Согласно последним прогнозам, на текущем курсе Китай никогда не превзойдет нас».
Байден подчеркнул, что на сегодняшний день США находятся в более выгодной стратегической позиции для долгосрочной конкуренции с Китаем, чем когда он вступил в должность.
Байден напомнил , что при нем Вашингтон ввел «исторические» ограничения на экспорт и инвестиции, чтобы Китай не мог использовать самые передовые технологии и чувствительные данные против США. «Критически важно, что мы привлекли наших союзников и партнеров, создав беспрецедентное единство в подходе к Китаю. Это позволяет эффективнее решать вопросы, связанные с Китаем, совместно с партнерами, а не в одиночку», – добавил он.
Байден также заметил , что несмотря на жесткую конкуренцию, США ответственно управляют своими отношениями с Китаем, избегая их перерастания в конфликт.
«Мы создали линии коммуникации между председателем Си и мной, а также между военными руководителями наших стран, чтобы избежать недопонимания», – пояснил он. – Мы также нашли способы сотрудничать в решении общих проблем, таких как изменение климата и сокращение потока фентанила в США».
В своей речи Байден также говорил о лидерстве США на мировой арене, поддержке Украины и НАТО.