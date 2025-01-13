Байден: Китай никогда не превзойдет США

«Вы все помните, и эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу. По многим прогнозам, это должно было произойти к 2030 г. или вскоре после этого», – сказал Байден. – «Но мы сказали: "Нет". Если мы будем инвестировать в самих себя, защищать наших рабочих и технологии, этого не произойдет. Согласно последним прогнозам, на текущем курсе Китай никогда не превзойдет нас».