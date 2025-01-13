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Захарова обвинила Байдена в осознанном провоцировании ядерной войны

Ведомости

Выступление действующего президента США Джо Байдена об итогах внешней политики содержит признание в «осознано совершенной провокации» со стороны США, нацеленной на провоцирование ядерного конфликта, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Байден в своей речи признал, что военная помощь Украине со стороны США создавала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. 

«Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и т.д., с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков», – написала Захарова, добавив, что администрация президента США «знала, что подталкивает мир к пропасти», но все равно это делала.

Байден 20 января уступит свой пост республиканцу Дональду Трампу, победившему на президентских выборах. 13 января Байдена подвел итоги работы своей администрации во внешней политике, где он рассказал о поддержке Украины и НАТО, а также о противостоянии с Китаем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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