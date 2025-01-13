Захарова обвинила Байдена в осознанном провоцировании ядерной войны

«Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и т.д., с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков», – написала Захарова, добавив, что администрация президента США «знала, что подталкивает мир к пропасти», но все равно это делала.