Захарова обвинила Байдена в осознанном провоцировании ядерной войны
Выступление действующего президента США Джо Байдена об итогах внешней политики содержит признание в «осознано совершенной провокации» со стороны США, нацеленной на провоцирование ядерного конфликта, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, Байден в своей речи признал, что военная помощь Украине со стороны США создавала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.
«Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и т.д., с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков», – написала Захарова, добавив, что администрация президента США «знала, что подталкивает мир к пропасти», но все равно это делала.
Байден 20 января уступит свой пост республиканцу Дональду Трампу, победившему на президентских выборах. 13 января Байдена подвел итоги работы своей администрации во внешней политике, где он рассказал о поддержке Украины и НАТО, а также о противостоянии с Китаем.