«Хамас» опубликовал имена четырех израильских заложниц
Палестинская группировка «Хамас» опубликовала имена четырех израильских заложниц, которых планирует освободить 25 января. Об этом пишет The Times of Israel.
Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила получение от «Хамаса» имен заложниц.
Как уточняет The Times of Israel, израильские власти попросили СМИ не публиковать имена до тех пор, пока семьи заложниц не будут уведомлены. Отмечается, что женщины проходили срочную службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
23 января «Хамас» сообщал, что палестинцы, проживавшие на севере сектора Газа, смогут вернуться в свои дома без досмотра со стороны израильских военных 25 января.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых боевики похитили в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.