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«Хамас» опубликовал имена четырех израильских заложниц

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» опубликовала имена четырех израильских заложниц, которых планирует освободить 25 января. Об этом пишет The Times of Israel.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила получение от «Хамаса» имен заложниц.

Как уточняет The Times of Israel, израильские власти попросили СМИ не публиковать имена до тех пор, пока семьи заложниц не будут уведомлены. Отмечается, что женщины проходили срочную службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

23 января «Хамас» сообщал, что палестинцы, проживавшие на севере сектора Газа, смогут вернуться в свои дома без досмотра со стороны израильских военных 25 января.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых боевики похитили в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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