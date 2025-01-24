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Путин: у Трампа украли победу на президентских выборах в 2020 году

Ведомости

У американского лидера Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в 2020 г. «украли победу», а если бы этого не случилось, возможно, кризис на Украине в 2022 г. не наступил бы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 г. не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 г.», – сказал Путин.

При этом он признал, что в первый президентский срок Трампа (20 января 2017 г. – 20 января 2021 г.) тот ввел множество санкций против России, которые негативно сказались и на США. На выборах 2020 г. американский политик выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии, но проиграл демократу Джо Байдену.

Путин в беседе с Зарубиным также заявил, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения и сейчас Кремль тоже готов к совместной работе с Белым домом.

20 января Трамп вступил в должность президента США. Еще в своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к тому, чтобы конфликт на Украине разрешился как можно скорее. В декабре в интервью журналу Time Трамп также заявил, что этот кризис и не случился бы, если бы он находился на посту президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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