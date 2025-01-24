Путин: у Трампа украли победу на президентских выборах в 2020 году
У американского лидера Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в 2020 г. «украли победу», а если бы этого не случилось, возможно, кризис на Украине в 2022 г. не наступил бы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.
«Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 г. не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 г.», – сказал Путин.
При этом он признал, что в первый президентский срок Трампа (20 января 2017 г. – 20 января 2021 г.) тот ввел множество санкций против России, которые негативно сказались и на США. На выборах 2020 г. американский политик выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии, но проиграл демократу Джо Байдену.
Путин в беседе с Зарубиным также заявил, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения и сейчас Кремль тоже готов к совместной работе с Белым домом.
20 января Трамп вступил в должность президента США. Еще в своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к тому, чтобы конфликт на Украине разрешился как можно скорее. В декабре в интервью журналу Time Трамп также заявил, что этот кризис и не случился бы, если бы он находился на посту президента.