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Президент Бразилии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил намерение присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Москве, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бразильского лидера.

Как сказано в сообщении, президент России Владимир Путин пригласил Лулу да Силву в Россию и выразил надежду на укрепление отношений между двумя странами.

27 января по инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор между лидерами России и Бразилии. Путин и Лула да Силва обсудили приход к власти администрации президента США Дональда Трампа и предательство в БРИКС. Также стороны обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта.

Путин и Лула да Силва подтвердили «обоюдный настрой на тесную координацию позиций» в связи с переходом в 2025 г. председательства в БРИКС от России к Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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