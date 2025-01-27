Президент Бразилии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил намерение присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Москве, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бразильского лидера.
Как сказано в сообщении, президент России Владимир Путин пригласил Лулу да Силву в Россию и выразил надежду на укрепление отношений между двумя странами.
27 января по инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор между лидерами России и Бразилии. Путин и Лула да Силва обсудили приход к власти администрации президента США Дональда Трампа и предательство в БРИКС. Также стороны обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта.
Путин и Лула да Силва подтвердили «обоюдный настрой на тесную координацию позиций» в связи с переходом в 2025 г. председательства в БРИКС от России к Бразилии.